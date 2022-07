El dolor de los familiares de las víctimas de la guerra en Ucrania se ha convertido en propaganda para el Kremlin, que retransmite en la televisión estatal en horario de máxima audiencia las 'recompensas' del régimen a quienes han sufrido la pérdida de familiares soldados rusos.

La historia de una familia rusa que perdió a su hijo en la guerra ha sido la protagonista del 'prime time' después de que el gobierno de Putin les haya 'recompensado' con un coche nuevo. Una indemnización para este tipo de familias que ha impulsado con un fondo llamado "el dinero del ataúd" y según la que el Kremlin asegura entregar a cada familia unos 128.000 euros.

El coche, el capricho que se ha dado a la familia gracias a la muerte de su hijo, es un Lada Vesta último modelo valorado en 14.000 euros. Su hijo se llamaba Alexei, tenía 31 años cuando el 9 de mayo, día de la victoria, fue abatido en Ucrania. "Como sus abuelos y bisabuelos, el luchó contra el fascismo", explica su madre.

Entretanto, su padre afirma que de haber sabido su desenlace, habría intentado "convencerle de que no fuera al frente", aunque no cree que le hubiera hecho caso. "Nuestros hijos son valientes. No me habría escuchado", expone su madre.

Tras meterse en su casa, el periodista se sube al coche para estrenarlo con ellos. "Su hijo soñaba con tener un coche blanco, exactamente como este", explica a cámara. Así emprenden su primer viaje al cementerio.