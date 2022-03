La posición de España en el conflicto en Ucrania no deja lugar a dudas a los expertos. "Aunque puedan parecer palabras mayores, estamos en guerra con Rusia", ha asegurado Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En una línea similar se ha expresado el politólogo y editor de 'Politikon' Pablo Simón: "España ya se ha posicionado y alineado claramente con el resto de países de la UE, por lo que no tiene sentido pensar que con una posición timorata vamos a tener menos costes".

Núñez ha avalado esa postura, insistiendo en que "estamos en el bando que trata de evitar que Rusia consiga sus objetivos en Ucrania". Por su parte, Pedro Rodríguez, analista de Relaciones Internacionales, ha destacado que "la guerra no ha salido como planteaba Putin, y lo que estamos viendo es la solución que ellos intentan aplicar, que es una escalada de la brutalidad". No obstante, Eduardo Saldaña, director de 'El Orden Mundial', ha advertido: "No han usado toda la capacidad militar que tienen".

Una alerta que ha compartido Óscar Vara, profesor de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid: "Rusia ha puesto sobre la mesa las bombas nucleares no por nada, sino, precisamente, para decir que tengamos cuidado porque él siempre puede jugar la última baza". "Por parte de occidente veo muchísimas menos bazas, porque una vez excluida la implicación militar directa lo que queda es la insistencia en convertir a Rusia en un paria", ha apuntado, nuevamente, Jesús Núñez.

Sobre la mesa, también, el papel que está ocupando el presidente de Ucrania, que ha pasado a convertirse en prácticamente un símbolo de la unidad del país frente a la invasión rusa. "Volodímir Zelénski es el líder improbable. Esta figura emerge como forma de aglutinar el espíritu nacional ucraniano. Logicamente, desde ese punto de vista todo el discurso de Putin se deshace como un azucarillo", ha valorado Óscar Vara. Y un apunte final de Pedro Rodríguez: "Putin puede ganar todas las batallas, pero no tiene por qué ganar la guerra".