Este sábado tiene lugar la coronación del rey Carlos III, junto con su esposa, la reina consorte Camila Parker Bowles. El evento para coronar al monarca consta de cinco etapas para la coronación: el reconocimiento, el juramento, la unción, la investidura y la subida al trono, que será el momento final en el que, según rige la tradición los miembros de la realeza, se arrodillarán ante Carlos para jurarle lealtad en la famosa abadía de Westminster. No obstante, la coronación no solo será celebrada en la abadía sino también en las calles con multitud de eventos.

La ceremonia ha sido tan esperada durante estos últimos meses por la población que ya tiene hasta su propia 'playlist' en Spotify con artistas ingleses muy reputados internacionalmente tanto actuales como épocas pasadas. El Ministerio de Deportes, Cultura y Digital británico es el responsable de esta iniciativa, en la que ha incluido 26 canciones a través del soporte de música Spotify bajo el título de 'Coronation Celebration Playlist' como una propuesta para la música que se podría escuchar en la fiestas locales y callejeras de la ciudad londinense.

La lista, de casi dos horas de duración, incluye artistas históricos como David Bowie, The Beatles o las Spice Girls, pero también artistas contemporáneos tan reputados como Ed Sheeran, Coldplay o Harry Styles. Esta es la lista oficial y completa que se puede escuchar desde ya en Spotify para el día de la coronación de Carlos III:

The Beatles : 'Come Together'

: 'Come Together' Boney : 'Daddy Cool

: 'Daddy Cool Coldplay : 'A Sky Full of Stars'

: 'A Sky Full of Stars' David Bowie : 'Let’s Dance'

: 'Let’s Dance' Ed Sheeran : 'Celestial'

: 'Celestial' Elbow : 'One Day Like This'

: 'One Day Like This' Electric Light Orchestra : 'Mr. Blue Sky'

: 'Mr. Blue Sky' Ellie Goulding : 'Starry Eyed'

: 'Starry Eyed' Emeli Sandé : 'Starlight'

: 'Starlight' George Ezra : 'Dance All Over Me'

: 'Dance All Over Me' Grace Jones : 'Slave To The Rhythm'

: 'Slave To The Rhythm' Harry Styles : 'Treat People With Kindness'

: 'Treat People With Kindness' Kate Bush : 'Running Up That Hill (A Deal with God)'

: 'Running Up That Hill (A Deal with God)' Madness : 'Our House'

: 'Our House' Micheal Bublé : 'It’s A Beautiful Day'

: 'It’s A Beautiful Day' Pet Shop Boys : 'All over the World'

: 'All over the World' Queen : 'We are the Champions'

: 'We are the Champions' Jeff Beck, Rod Stewart : 'People Get Ready'

: 'People Get Ready' Sam Ryder : 'SPACE MAN'

: 'SPACE MAN' Spandau Ballet : 'Gold'

: 'Gold' Spice Girls : 'Say You’ll Be There'

: 'Say You’ll Be There' Take That : 'Shine'

: 'Shine' The Kinks – Waterloo Sunset

– Waterloo Sunset The Who : 'Love Reign O’er Me'

: 'Love Reign O’er Me' Tom Jones : 'Green Green Grass Of Home'

: 'Green Green Grass Of Home' Years & Years: 'King'

Por otra parte, no es la primera vez que este ministerio crea una lista de música para algún evento especial. A propósito del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, en febrero de 2022, que se celebró con cuatro días de fiesta, se creó una lista con canciones para poner banda sonora al acto. Esta lista también contaba con una multitud de canciones que marcaron el reinado de la anterior reina con artistas tan resonados como Grace Jones, Queen o Elton John y canciones tan resonadas como 'All you need is love' de The Beatles o 'I Gotta A Feeling' de Black Eyed Peas.