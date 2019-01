La primera jueza latina del Tribunal Supremo de EEUU revela que se inspiró en 'El Quijote'

'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha', el clásico de la literatura universal publicado en 1605, inspiró en el siglo XXI a la ahora magistrada del Tribunal Supremo de EEUU Sonia Sotomayor a lograr su sueño de ser jueza, según dijo en Nueva York quien fue la primera latina en acceder al cargo.

"Ese fue el libro en español que me inspiró a lograr mis sueños", afirmó Sotomayor (El Bronx, 1954), que en 2009 llegó a la más alta institución judicial del país y cambió la toga y el tribunal por un teatro para presentar su libro infantil ilustrado 'Pasando páginas: la historia de mi vida'.

Una sonriente Sotomayor contó con la mejor y más atenta audiencia que un juez podría tener en su sala: niños de escuelas elementales del sur de El Bronx, la zona más pobre del distrito neoyorquino donde ella nació y creció, que le hicieron preguntas, la escucharon e incluso la abrazaron.

El acto, con un público compuesto en su mayoría por los pequeños, tuvo lugar en el Colegio Hostos en El Bronx, fundado por la comunidad puertorriqueña en 1968 y que lleva el nombre del educador y periodista Eugenio María de Hostos. "¿Qué libro en español le inspiró para ser jueza", le preguntó Jesús, uno de los estudiantes en este evento organizado por el Museo del Niño del distrito, tras lo cual la magistrada nominada por el expresidente Barack Obama relató quién era Don Quijote.

"Era un hombre que dedicó su vida a buscar el amor de su vida. Él creía en sus sueños", afirmó la jueza, al igual que ella, que conoció este clásico en una clase de inglés, y no de español, en la universidad. Destacó que persiguió sus sueños leyendo y estudiando, algo que recomendó hacer a su audiencia. "Yo hice mis sueños realidad: fui a universidad y me gradué, fui a escuela de leyes y me gradué, y quise ser juez y lo logré".

Los niños quisieron saber también por qué quiso ser abogada. "Porque quería ayudar a la gente", dijo la magistrada, una amante de la lectura que ve las bibliotecas como "un pasaporte al mundo". Sotomayor recordó a los pequeños que también procedía de una familia muy pobre y dijo que su madre también estudió para cumplir su sueño de ser enfermera, una vez que ella y su hermano llegaron a la escuela superior.