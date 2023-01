El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a tres altos cargos del régimen de Guinea Ecuatorial por torturas a dos ciudadanos españoles miembros de la oposición a Teodoro Obiang que vivían en Fuenlabrada y Alcalá de Henares y desaparecieron en 2019 en Sudán del Sur.

En laSexta hemos accedido al sumario del caso, que recoge que el régimen se habría llevado a los opositores para someterlos a violentos interrogatorios con total impunidad.

Todo comenzó en 2019, cuando Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman viajaron a Sudán del Sur engañados por señores de la guerra. Allí, según el sumario, habrían sido secuestrados y trasladados a Guinea Ecuatorial para posterioremente ser brutalmente torturados.

En Guinea Ecuatorial, se les acusó de participar en un golpe militar y les condenaron a 90 y 70 años de prisión, respectivamente. La causa está abierta por secuestro con finalidad terrorista, torturas, desaparición forzada y, alternativamente, delitos de lesa humanidad.

"Casi me revientan las venas de los brazos"

En uno de los vídeos del sumario, vemos al funcionario de prisiones que ayudó a los detenidos a contactar con sus familiares en España esposado en el suelo. El vídeo habría sido grabado después de que el régimen descubriese que estaba pasando información.

"Aquí estoy, acepto morir. De hecho, sabía que ibais a venir a buscarme. Por eso no os he dicho nada. No tengo ningún problema con vosotros, nada. El presidente no es un dios", asegura. Ahora, está en paradero desconocido después de declarar como testigo protegido.

En el sumario también se recoge el siguiente testimonio por parte de uno de los opositores: "Casi me revientan las venas de los brazos porque me ataron como se suele atar a un cocodrilo, de pies y manos, y entre las ataduras atraviesan un palo largo, te levantan y te cuelgan arriba".

Además, se asegura que a los secuestrados se les sometía a "descargas eléctricas" o "se les vertía encima agua muy caliente". Las autoridades ecuatoguineanas les acusan de participar en un presunto golpe de estado en 2017, una estrategia que la oposición ha denunciado en numerosas ocasiones.

Quien fue presidente de corte suprema así lo relataba frente al juez: "Tiene un constitucionalismo de fachada que unicamente sirve para legitimar la dictadura de cara a la comunidad internacional". Entre los investigados se encuentra un hijo del dictador, un ministro y el director general de seguridad.

Reacción del vicepresidente de Guinea Ecuatorial

Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, ha escrito una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter en los que asegura que esta información se trata de "una historia cómica de Cantinflas", añadiendo que la justicia está "politizada hasta las trancas".

Para el vicepresidente, todo es una maniobra para "desprestigiar" al país. "¿De qué secuestro habla la prensa española si son individuos que estaban en busca y captura por haber intentado un golpe de estado en Guinea Ecuatorial? Emitimos una orden de arresto internacional y colaboración a las embajadas, entre ellas, la de España. Entonces, ¿de qué nos acusan?", se pregunta.

Por último, recomienda a los miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial que "eviten viajar a España para no ser humillados": "Ese país europeo no quiere la prosperidad de los ecuatoguineanos. Solo humillar a nuestro país, cometer injerencia e irrespetar nuestra soberanía".