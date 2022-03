Por portar una sola pancarta en blanco, hemos visto cómo las autoridades rusas han detenido a una mujer en Nizhni Nóvgorod, dejando imágenes de brutalidad policial también en Ekaterimburgo. Son las protestas que se están dando en Rusia en contra de la invasión en Ucrania.

En Moscú, la Policía intenta reprimir cualquier tipo de protesta. La traductora Elena Bogush cuenta en el vídeo que ahora mismo "hay mucha represión", con mucha información "restringida". También vemos el momento en el que un presentador corta la palabra a un militar que afirma que los soldados rusos "están muriendo" en Ucrania.

"¡No, no, no, no! ¡No quiero escucharlo! Un minuto, escucha. ¡Para! Nuestros chicos están acabando con la escoria fascista", asegura. Y es que ese presentador no quiere represalias, con los periodistas amenazados con penas de hasta 15 años de cárcel por dar lo que consideren información falsa sobre las Fuerzas Armadas.