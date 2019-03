La Policía belga detiene a 16 personas en Bruselas

Las operaciones antiterroristas llevadas a cabo en el centro de Bruselas y en otras zonas han finalizado con 16 detenidos, uno de ellos herido. En los 19 registros efectuados no se han encontrado armas ni explosivos. La Fiscalía belga no ha dado información sobre la identidad de los detenidos, pero sí ha confirmado que Salah Abdeslam, principal sospechoso de los atentados de París, no está entre ellos.

