Polémica en Reino Unido por la grabación de un sacerdote consumiendo cocaína

EL RELIGIOSO HABLA DE UN ACTO PUNTUAL

Una grabación en la que se puede ver a un sacerdote católico irlandés consumiendo cocaína en una habitación llena de objetos nazis ha causado una gran polémica en el Reino Unido. El religioso no ha negado los hechos y ha dicho no tener un problema con las drogas. El clérigo ha confesado que cuando sucedió este hecho se encontraba en una grave depresión y estaba alejado de la iglesia. También ha dado explicaciones acerca de los objetos nazis y ha afirmado que no se identifica con esta ideología pero que los tiene por coleccionismo. La grabación fue realizada en julio de 2015 y ha sido publicada por el periódico británico The Sun.