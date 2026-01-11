De la orden de Eisenhower en 1953 al inquietante mensaje de Trump: las intervenciones de EEUU en su tensa relación con Irán

Los detalles Hace más de 70 años, el entonces presidente estadounidense ordenó a la CIA acabar con el Gobierno democrático de Mossadegh. El motivo, que habían nacionalizado el petróleo.

Donald Trump ha declarado que Irán busca la libertad, en un contexto de alta tensión entre Estados Unidos e Irán. Trump ha insinuado un posible ataque estadounidense mientras las protestas en Irán continúan y el número de heridos y muertos aumenta. La relación entre ambos países es tensa desde 1953, cuando la CIA derrocó al gobierno democrático de Mossadegh, lo que llevó al regreso de los Pahlavi y a una estrecha colaboración con Estados Unidos. Tras la revolución de 1979, Irán se convirtió en enemigo de Estados Unidos. En 2015, con Obama, se alcanzó un acuerdo nuclear, pero Trump lo rompió en 2018. Irán ha denunciado las injerencias de Estados Unidos e Israel en sus asuntos internos ante la ONU.

"Irán mira hacia la libertad". Eso es lo que ha afirmado Donald Trump. Eso es lo que ha expresado en Truth Social el presidente de Estados Unidos. Es lo que ha dicho en un momento de máxima tensión en el país iraní. En un momento en el que EEUU avisa con la opción de atacar otra vez. Es lo que ha compartido bajo la advertencia de que los estadounidenses "están listos para ayudar".

Así ha sido su mensaje. Su inquietante mensaje. Uno que anticipa un futuro ataque mientras en Irán las protestas siguen. Mientras los heridos y los muertos no paran de subir en un territorio que ya sabe lo que es ser atacado por EEUU. Que sabe qué es que caigan las bombas norteamericanas. Que, desde hace más de 70 años, ha vivido y vive en constante tensión con el país que dirige ahora Trump.

Porque hay que remontarse hasta 1953, en plena Guerra Fría, para llegar al origen de todo. Para llegar al momento en que el presidente Eisenhower ordena a la CIA que acabe con el Gobierno de Mohammad Mossadegh. Con un Gobierno democrático. Con un Ejecutivo que tomó la decisión de nacionalizar la industria petrolera.

Y ahí, tras el golpe, es cuando volvieron a reinar los Pahlavi. Durante el mandato del sha, los estadounidenses vendieron miles de millones de dólares en armas y espiaron desde Irán a la Unión Soviética. El país se desarrolla; la democracia, desaparecida. El descontento social lleva, en 1979, a la revolución.

Una liderada por el sector más radical y más religioso. Una tras la que, después de 15 años en París, el ayatolá Jamenei regresa a Teherán. Y es entonces, con la invasión de la embajada norteamericana, cuando Irán pasa de ser amigo a enemigo mientras Jimmy Carter ordena una operación para liberar a los rehenes. Una que fracasa de manera estrepitosa y que le cuesta la reelección.

En 1980, Irak invade Irán. Empieza así una guerra larga y cruel que duraría hasta 1988. Entre esas, el Irangate. El escándalo con el EEUU vendía armas a Irán y con el dinero financia a la guerrilla en Nicaragua. Todo estalla en 1986.

Los dos países acaban arruinados, e Irak invade Kuwait en 1990. En ese momento, Sadam Husein se convierte en el gran enemigo de EEUU con Irán en segundo plano. Israel, eso sí, teme el desarrollo de una bomba atómica iraní.

"Irán persigue activamente estas armas. Exporta terror, mientras unos pocos no elegidos reprimen la esperanza de libertad del pueblo iraní", dijo el presidente Bush en 2002.

Con Obama, en 2015, acuerdo. Uno por el que Irán redujo su actividad nuclear a cambio de levantar sanciones. En 2018, Trump tiró por tierra todo y se desmarcó. Sobre la mesa, un nuevo bombardeo como el que ya se produjo hace unos meses y las sanciones económicas.

Porque EEUU, e Israel, tienen en jaque a Irán. El Gobierno iraní ha remitido una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la que denuncia las "injerencias" y "amenazas" de Estados Unidos en coordinación con los israelíes en el marco de las protestas que hay en el país.

Teherán ha condenado "la conducta ilegal e irresponsable de EEUU en coordinación con el régimen israelí para interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitación y fomento deliberado de la inestabilidad y la violencia", según la misiva.

Han señalado a Donald Trump y al "criminal" Netanyahu, por defender la necesidad de una "intervención", un "rescate" o "resultados políticos coercitivos" en una postura "evidentemente coordinada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.