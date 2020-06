No, la OMS no está alertando ahora sobre un virus "más mortal que la COVID". Un aviso antiguo de la OMS sobre el virus Nipah se está difundiendo como actual en redes sociales. Según ha podido verificar Maldito Bulo, el aviso del virus Nipah se produjo en 2018, por lo que la información no es actual.

"La última alerta de la OMS respecto al virus Nipah es del 7 de agosto de 2018 y los detalles coinciden con los contenidos de estos días. En ese aviso cuenta que a fecha de 17 de julio de ese año se habían confirmado 19 casos de infección por virus Nipah (en algunos medios ahora la cifra baja a 18), de los cuales 17 habían fallecido. Las primeras muertes se registraron unos meses antes, el 19 de mayo", apuntan desde el equipo de Maldito Bulo, que añaden que este fue el tercer brote por infección del virus Nipah ocurrido en India, los anteriores se registraron en 2001 y 2007.

Así, y pese a lo que circula en redes sociales, la OMS no ha emitido recientemente ninguna alerta respecto a este virus. Algunos usuarios de Twitter también están alertando de que la información es un bulo y citan a la propia Organización Mundial de la Salud:

Según apuntan desde la OMS, el virus Nipah es un virus zoonótico (se transmite de animales a humanos) y también se puede transmitir a través de alimentos contaminados o entre personas directamente. En personas infectadas, causa una variedad de enfermedades, desde infección asintomática hasta enfermedad respiratoria aguda y encefalitis mortal. Este virus ha causado solo unos pocos brotes conocidos en Asia. La tasa de letalidad se estima entre 40% y 75% y actualmente, al igual que ocurre con el COVID-19, no hay tratamiento o vacuna disponible.