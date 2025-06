El plan de Netanyahu en Gaza ha sido revelado y confirmado, tanto por él como por su oposición. El primer ministro de Israel busca dividir a los palestinos para vencerlos, según Avigdor Lieberman, quien acusa a Israel de armar a clanes, incluyendo a salafitas asociados a ISIS. Netanyahu no niega esto, argumentando que salva vidas israelíes. Una fuerza financiada por Tel Aviv, autodenominada 'servicio antiterrorista', opera en Rafah bajo el liderazgo de Abu Shabab, conocido traficante de drogas. Esta fuerza de más de cien mercenarios sirve a Israel mientras en Gaza continúa el conflicto con numerosas víctimas.

Así ha informado de ello Avigdor Lieberman, miembro de la oposición, quien ha acusado a Israel de "repartir armas a varios clanes". Entre ellos, "un clan de salafitas asociados a ISIS" que afirma recibe armas de los hebreos.

Lejos de negarlo, y a pesar de saber que esa información beneficia a Hamás, Netanyahu ha reconocido que está armando a ciertas milicias palestinas: "¿Qué hay de malo en eso? Es algo que salva vidas de soldados israelíes".

Esa nueva fuerza financiada por Tel Aviv se autodenomina como 'servicio antiterrorista', aunque en su logo se hacen llamar Fuerzas Populares. Operan en el sur de la Franja, en Rafah, zona controlada por el Ejército de Israel.

Su líder, Abu Shabab. Residente en Rafah, conocido como señor de la guerra y traficante de drogas. Es el responsable del saqueo de gran parte de la ayuda a los gazatíes, algo sobre lo que responsabiliza a Hamás.

Cien mercenarios al servicio de Israel

Es una maquinaria de más de cien mercenarios al servicio de Israel, algo que prefieren no confirmar para no perder apoyos en territorio palestino. "No puedo comentar nada de la ayuda israelí", afirma Abu Ali, miembro de las Fuerzas Populares de Gaza.

Es el plan de Netanyahu. Es el plan de Israel. El clásico. El divide y vencerás de toda la vida mientras en Gaza continúa el genocidio. Mientras cada día los muertos suben por decenas y donde comer mata. La ayuda escasea y, cuando llega, se convierte en una trampa mortal para los allí se encuentran.

En los bombardeos, más cadáveres. Al menos nueve personas han muerto este viernes en varios ataques israelíes en el sur de la Franja de Gaza, recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.