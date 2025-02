Netanyahu aplaude el plan de Trump para Gaza: "Es una idea extraordinaria. ¿Qué tiene de malo?"

Mientras la comunidad internacional rechaza de plano lo que la ONU denuncia ya como una posible limpieza étnica, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaude el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país norteamericano tome el control de Gaza, reubicar permanentemente a sus habitantes en otros países y convertir el devastado enclave en "la Riviera de Oriente Medio".

"Esta es la primera buena idea que he escuchado. Es una idea extraordinaria. Y creo que debería ser examinada, perseguida y llevada a cabo porque creo que creará un futuro diferente para todos", ha declarado Netanyahu durante una entrevista en la cadena de televisión 'Fox News', afín al mandatario republicano.

"Pero la idea real de permitir que se vayan los primeros gazatíes que quieran hacerlo, ¿qué tiene de malo? Pueden irse, pueden volver, pueden reubicarse y volver, pero hay que reconstruir Gaza", ha continuado el 'premier' israelí, sobre una propuesta que ha calificado de "notable", después de que Trump dijera la víspera, tras reunirse ambos en la Casa Blanca, que espera que los gazatíes "no quieran regresar".

Trump afirmó que "la única razón por la que los palestinos quieren volver a Gaza es que no tienen otra alternativa". "Ahora mismo es un lugar de demolición. Prácticamente todos los edificios están derribados. Están viviendo bajo el hormigón, lo que es muy peligroso y muy precario. En cambio, pueden ocupar toda una zona hermosa con casas y seguridad. Pueden vivir sus vidas en paz y armonía en lugar de tener que volver y hacerlo de nuevo", dijo, tras declarar que EEUU "se hará cargo" de Gaza "a largo plazo".

En este sentido, Netanyahu ha señalado que no cree que el republicano esté barajando el despliegue de soldados estadounidenses en Gaza, aunque Trump no lo descartó la víspera. "No creo que hablara de enviar tropas estadounidenses para completar el trabajo de destruir a Hamás. Tampoco creo que haya dicho que lo va a financiar. Dijo que los estados vecinos, los estados ricos, lo harían", ha sostenido en la 'Fox'.

Rechazo de la comunidad internacional

Las palabras del primer ministro israelí respaldando la propuesta de Trump llegan tras el rechazo frontal de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y gran parte de la comunidad internacional a la propuesta.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó el miércoles que "toda deportación o traslado forzoso de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibida". "El derecho internacional es muy claro, la autodeterminación es un principio fundamental y debe ser protegida por todos los Estados, como la Corte Internacional de Justicia ha subrayado recientemente", señaló Türk en respuesta a una pregunta de la agencia Efe.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó sobre el conflicto palestino que, "si buscamos soluciones no debemos empeorar los problemas", y que "es esencial evitar toda forma de limpieza étnica", según manifestó su portavoz, Stéphane Dujarric. "Todo desplazamiento forzoso de poblaciones equivale a la limpieza étnica", señaló Dujarric sobre los planes expuestos por Trump, aunque no mencionó por su nombre al presidente de Estados Unidos.

Netanyahu, entretanto, volvió a alabar a Trump en su entrevista con 'Fox' como "el mejor amigo" que "ha tenido Israel jamás".