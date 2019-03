Napolitano asume la negociación para formar gobierno en Italia

El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, ha asumido personalmente la tarea de formar gobierno en el país tras el fracaso de las negociaciones desarrolladas por Pier Luigi Bersani, líder del Partido Democrático.

"El presidente de la República ha decidido emprender sin demora las acciones que le permitan escudriñar posibles avances en la situación política e institucional", declaró su secretario, Donato Marra.

El propio Bersani, por su parte, ha reconocido en una rueda de prensa en el Palacio del Quirinal que la ronda de consultas con el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo y el Partido de la Libertad de Silvio Berlusconi y Angelino Alfano no han surtido efecto.

"El resultado de las consultas no ha sido decisivo, y este es el veredicto que he trasladado al presidente tras una hora y cuarto de reunión", declaró a la salida del encuentro Bersani, no sin destacar la escasa voluntad negociadora de sus contrincantes.

Grillo, por su parte, mantiene su promesa electoral de bloquear cualquier intento de Gobierno. Grillo estiró aún más las ya de por sí tensas relaciones entre los partidos calificando a los responsables de las principales formaciones de "padres puteros de la política".