Desde que el conflicto en Oriente Próximo comenzó hace un año, han muerto 41.909 personas, de entre ellos 16.764 niños. Solo 17 de cada 36 hospitales siguen funcionando. 1,9 millones de desplazados, el 90% gazatíes.

Estas son las horribles cifras de una de las mayores masacres del siglo. Los que han sobrevivido, viven en una situación precaria. No hay escuelas, no hay trabajos a los que ir, no hay comida. Sobrevivir es a lo que dedican su día a día. Abu Maamar, una mujer gazatí lo resume de una forma desgarradora: los vivos están más muertos que los que ya han muerto.

Esta mujer protagoniza la imagen del dolor: acuna desconsolada el cuerpo sin vida de Sally, su sobrina. "Ella estaba en mis brazos, pensamos que el mundo lo vería con empatía y compasión, para que la guerra terminara. Pero el sufrimiento no hizo más que aumentar", cuenta.

Su sobrina murió durante un bombardeo pocos días después del inicio de los ataques. "Ahmed, su hermano, es el único que queda de su familia, siempre nos pregunta por ella, pregunta Dónde está, que por qué no vuelve", relata.

Su historia se convirtió en el reflejo de la miseria y la desesperación de cientos de miles de personas. Encarna la historia de todo un pueblo. Como el resto, lleva un año huyendo de los bombardeos. Hoy está de vuelta en casa, se aferra a los últimos recuerdos que quedan allí de Sally.

"Después de regresar, nos encontramos con que nuestra casa fue destruida, aquí no se puede vivir, pero todo lo que quería era volver a ver esta habitación", cuenta la mujer.

Tan solo en los 10 primeros días de guerra Israel mató a 3.000 personas, casi 1.000 eran niños. Desde entonces, casi 42.0000 personas, en su mayoría civiles, han sido asesinadas en Gaza.

"Los que están vivos mueren más que los que fueron asesinados, los que siguen en las tiendas, su dolor es mayor", insiste Abu Maamar.

Cansados de huir, han decidido quedarse en lo que queda de sus casas, aunque eso signifique morir bajo las bombas. La directora ejecutiva del Comité Español UNRWA explica a laSexta que "cada vez tienen menos bienes y acceden a menos cantidad de agua alimentos y medicamentos, nunca habíamos visto algo así en la historia de Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial".

Cuando se cumple un año de asedio, Israel continúa extendiendo su ola de violencia y destrucción. También en Cisjordania, este lunes han matado allí a un niño de tan solo 12 años de edad. En 18 años, ningún otro conflicto se había cobrado la vida de tantos niños como el de Gaza, en tan solo un año.