La Casa Blanca afirmó este martes que no apoya ataques dentro Rusia ni que se emplee equipamiento estadounidense para llevarlos a cabo, después del primer bombardeo masivo de drones contra Moscú, del que las autoridades rusas han acusado a Ucrania. Preguntada por la posibilidad de que aviones no tripulados estadounidenses participaran en ese ataque, la portavoz del Gobierno de Estados Unidos, Karine-Jean Pierre, indicó que todavía están recopilando información para ver qué paso y "obtener una perspectiva mejor y algo de claridad sobre lo que ocurrió". "Pero puedo hablar sobre esto de forma general y como un asunto general, y como hemos dicho antes, no apoyamos ataques dentro de Rusia", apuntó Jean-Pierre en su rueda de prensa diaria. La portavoz destacó que EE.UU. está centrado en proporcionar ayuda a Ucrania para que recupere su territorio soberano: "Y eso es exactamente lo que hemos hecho durante el último año". (EFE)