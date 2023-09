"Van a subir unas fotos del terremoto de Calvario por Whatsapp. El archivo se llama Ondas Sísmicas CARD, no las abras ni veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera". Este es un mensaje que circula desde hace varios días por las redes sociales. Parece un mensaje preocupante, pero varios verificadores han comprobado que no hay registros de tal peligro.

El mensaje no hace referencia al terremoto de Marruecos, sino a una cadena de temblores registrados en el centro de Colombia durante varios días de agosto de 2023, uno de los cuales alcanzó la magnitud 6,1 en la escala Richter. El epicentro de esta cadena de seísmos es el municipio de El Calvario, a unos 55 kilómetros de la capital, Bogotá. Sin embargo, según explican desde Newtral y otros verificadores, no hay ningún registro de ningún ataque relacionado con un archivo de fotos llamado Ondas Sísmicas CARD.

No es la primera vez que circulan este tipo de mensajes, que alertan de la presencia de virus en algunos archivos de vídeos o fotografías. El mensaje sobre el archivo Ondas Sísmicas CARD circula en redes desde hace tiempo. El que señala al archivo relacionado con el terremoto del Calvario es de finales de agosto, pero ya el pasado mes de julio se compartieron mensajes similares haciendo referencia a un terremoto en Cariaco, en Venezuela. Desde Cazadores de Fake News ya señalaron entonces que "no se pueden 'hackear' los teléfonos a través de imágenes" y que no había registros de denuncias al respecto ante las autoridades.

Otro mensaje similar empezó a circular hace tiempo haciendo referencia a imágenes del volcán Chillán de Chile, aunque entonces el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya aseguró a Newtral que se trataba de un bulo y que no había ningún ciberataque con estas características.