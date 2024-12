Al menos 15 condenados apelan su sentencia por el caso de las violaciones a Gisèle Pelicot

Este lunes termina el plazo de apelaciones en el juicio de Gisèle Pelicot en Francia y ya son hasta 15 los condenados que han recurrido su sentencia. Por el momento, no se sabe si entre ellos está Dominique Pelicot, condenado a 20 años, pero el que sí está es Charly Arbo, condenado a 13 años, que acudió hasta seis veces a cada de Pelicot para violarla.

Tenía solo 22 años la primera vez que violó a Gisèle Pelicot. Ella tenía 64 y lo hizo hasta seis veces. No contento con eso, planeaba junto con Dominique Pelicot violar a su propia madre.

Pues Arbo ha apelado su sentencia. En su caso, su abogado alega como causa que existen demasiadas diferencias entre las penas de unos y otros. Además, Arbo siempre ha negado cualquier culpa, esgrimiendo que tampoco sabía que Pelicot estaba drogada.

Como él, al menos 14 hombres más, de los 51 declarados culpables de violar o abusar sexualmente de Gisèle han apelado sus condenas. La mayoría confían en que un jurado popular puede ser más favorable en su sentencia. Una noticia que no sorprende a Gisèle Pelicot, que asegura respetar las prerrogativas de todos.

Tras conocer la sentencia, Dominique Pelicot no descartó la posibilidad de apelar. "Nos vamos a tomar los diez días que tenemos por delante para determinar si queremos volver a un juicio con un jurado popular", decía su abogada, Béatrice Zavarro. No obstante, no se sabe si entre las 15 apelaciones está la suya.

Para aquellos que han recurrido, les espera un juicio con jurado popular en Nimes. Precisamente lo que solicitó durante el anterior juicio Gisèle, que insistió que fuera público porque quería que la vergüenza recayera sobre los culpables.

Culpables de drogarla, agredirla y violarla sin su consentimiento durante más de una década. Y después de casi cuatro meses de juicios, Gisèle ha asegurado que está dispuesta a asumir, si fuera necesario, uno nuevo. Una muestra más del valor y la entereza que la caracterizan y la convierten en un símbolo de fuerza y valentía para las mujeres de todo el mundo.