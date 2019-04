Medio millón de rumanos exigen en Bucarest la dimisión del Gobierno de Grindeanu

SE HA DEROGADO EL DECRETO PARA DESPENALIZAR

Medio millón de rumanos piden la dimisión del Gobierno de Grindeanu. No les basta haber logrado la derogación del decreto que buscaba despenalizar aquellos casos de corrupción que no superaran los 44.000 euros. Anoche, las calles de Bucarest fueron un clamor contra el Ejecutivo que, de momento, responde que no piensa dimitir. Sí se compromete a abrir rápidamente el debate público con todos los partidos y con la sociedad civil.