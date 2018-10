"Me siento la mujer más acosada del mundo": las confesiones de Melania Trump en su entrevista más comprometida

Melania Trump se ha sentado a responder sin censura sobre las infidelidades de su marido, sobre la polémica chaqueta que rezaba un "realmente no me importa" cuando se dirigía a visitar a menores en centros de migrantes y muchas más cuestiones.

Se trata de una entrevista en exclusiva que verá la luz íntegra en ABC News, aunque el adelanto no tiene desperdicio. Melania se presenta con piel de víctima afirmando que "se podría decir que soy la persona más acosada del mundo", aunque ese más lo matiza rápidamente: "Bueno, una de ellas si realmente ves lo que la gente está diciendo sobre mí".

También habla sobre el movimiento me too, cuestionado por su marido, y ella lo hace extensivo: "Apoyo a las mujeres y necesitan ser escuchadas, como sabes, pero también a los hombres, no solo a las mujeres". Porque dice las mujeres tienen que ser escuchadas cuando tienen evidencias: "Si acusas a alguien de algo, muestra las pruebas".

Porque sino, dice que los medios lo pueden llevar demasiado lejos. Unos medios que fueron destapando la desconfianza de trabajadores de la Casa Blanca en el propio presidente y que "ya no han vuelto a trabajar más allí".

Pero la primera dama también afirma que otras siguen en la Casa Blanca, en las que ella y el presidente no pueden confiar¡ y de las que tienen que guardar sus espaldas.