La vacunación continúa avanzando en todo el mundo para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, el ritmo varía considerablemente en los diferentes puntos del globo: mientras Israel ya supera el 60% de su población vacunada contra el COVID-19, hay países donde la trasmisión del virus es mucho mayor al ritmo de vacunación.

En total, según datos de 'Our world in data', un 4,43% de la población mundial ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Datos que, analizados por continentes dejan bastantes hitos curiosos.

Así, sin hacer distinciones por continentes, llama la atención de tres países: Israel, Reino Unido y Chile. Dejando a un lado al asiático, el país con más vacunados del mundo, el segundo puesto lo ocupa Reino Unido. Allí, más del 45% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. A estos le sigue Chile, con un 36% de vacunados y Estados Unidos, con casi un 30%.

En primer lugar, cabe destacar que China, uno de los países más poblados del mundo, no se incluye en este porcentaje. ¿El motivo? El gigante asiático ha decidido no publicar sus datos de vacunación, por lo que se desconoce el ritmo de inoculación en el país. No ocurre lo mismo con otros países asiáticos, como Israel, India, Japón o Rusia.

Israel es el país asiático con más vacunados, concretamente un 60% de la población del país ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Datos que le sitúan también a la cabeza del ritmo mundial de vacunación. Buthan supera el 54% y Bahrein el 30%. Otro de los países asiáticos con mejor ritmo es Rusia, que sigue de lejos a los israelitas con casi un 5% de la población con una dosis.

La India también ha superado ya el 4% de vacunados. En total, un 2,15% de la población asiática (eximiendo China), ya estaría vacunada contra el COVID.

El continente con mayor equidad es Europa, donde a excepción de Reino Unido y el peñón de Gibraltar, con un 45% y un 95% de vacunados respectivamente, la mayoría de países se sitúan entorno al 10% de población vacunada con al menos una dosis.

Es el caso de Lituania (12,84%), Francia (12,73%), Eslovenia (12,52%), Italia (11,93%), España (11,86%), Portugal (11,74%), Bélgica (11,56%), Alemania (11,48%), Grecia (10,69%). Destaca Estonia, con un 15,73% y muy por encima Malta, que supera el 32%. En total, el 12,71% de la población europea ha sido vacunada contra el COVID al menos una vez.

Cifras que supera Norteamérica con creces. Un 19,2% de la población norteamericana tiene al menos una dosis, una cifra que desciende hasta el 6% en caso de la población suramericana. Chile y Estados Unidos destacan sobre los demás con un 36 y un 29% de vacunados respectivamente. Les sigue Canadá con casi un 13% y República Dominicana con casi un 10%.

En África la situación es muy distinta. A excepción de Marruecos, que ya posee un 11% de vacunados, el resto de países o no otorgan datos, o aún no han comenzado la vacunación y, si lo han hecho, no superan el 2% de su población inoculada. Este último es el caso de Nigeria, Ghana, Togo o Sudáfrica. En total, tan solo un 0,56% de la población africana ha comenzado su inmunización contra el COVID.

En Oceanía, con apenas casos de COVID, la vacunación ha pasado a segundo plano. De hecho, el país más grande, Australia, solo tiene un 0,62% de su población vacunada.