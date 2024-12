El presunto asesino del CEO de United Healthcare se declara no culpable en un juzgado de Pensilvania (EEUU)

Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, ha prestado declaración ante el juez que instruye su causa en el estado de Pensilvania (EEUU), donde está acusado de los delitos de posesión de armas y falsedad documental. La vista ha durado 45 minutos y en ella se ha declarado no culpable. Por su parte, el magistrado le ha negado por segunda vez la libertad bajo fianza. A su llegada se le ha podido ver visiblemente alterado, aunque no ha desaprovechado la ocasión para dirigirse a la prensa que le esperaba en la entrada: "Completamente fuera de la realidad, un insulto al pueblo estadounidense".

Asimismo, el joven ha impugnado su extradición al estado de Nueva York, donde se enfrenta a un cargo de asesinato, por lo que Pensilvania tiene un mes para poder conseguir dicha orden. Su abogado ha señalado que no está demostrada su culpabilidad y ha defendido la presunción de inocencia: "Como dije, no obtuvimos nada. No hay nada en un tribunal. Si usted estuvo allí, vio que me opuse. Necesito ver. Necesito ver pruebas. Tenemos derecho a verlas y necesitamos verlas".

A su vez, la Policía Estatal de Pensilvania ha difundido las primeras imágenes del sospechoso mientras se encontraba dentro del restaurante McDonald’s en el que fue detenido. Según nuevas informaciones de la investigación, se ha podido saber que después de su huida de Nueva York, había estado escondiéndose y evitando cámaras de vigilancia. De hecho, su familia llevaba semanas sin saber de él y su madre, incluso, llegó a denunciar su desaparición en noviembre.