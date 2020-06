Durante tres años la actividad de Anonymous ha sido poco significativa, pero con la muerte de George Floy a manos de la Policía, el grupo de ciberactivistas ha vuelto a estar de actualidad. Este domingo, el colectivo subió un vídeo a Youtube en el que amenazaba con hacer públicos "muchos de los crímenes" que, según defienden, la administración de Estados Unidos oculta al mundo.

El mensaje fue borrado de la plataforma pocas horas después, pero continúa circulando por las redes sociales por los usuarios que lo descargaron y han vuelto a subir a sus cuentas. Esta advertencia no ha sido su única acción, también han hackeado la pagina web de la policía de Minneapolis -ciudad en la que Floyd fue asesinado-, así como la radio del Departamento de Policía de Chicago para poner la canción 'Fuck de police', han subido de nuevo un archivo titulado 'Jeffrey Epstein's Little Black Book' (El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein) y han revelado el que, aseguran, es el verdadero motivo de la princesa Diana.

'El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein' es un documento que el colectivo ha subido con anterioridad pero que siempre ha retirado y que vincula a un buen número de famosos, incluyendo a la familia Trump, con el millonario, imputado por explotación sexual de menores y que se suicidó en su celda el año pasado. Un suicidio que los hackers cuestionan: "Hicisteis matar a Jeffrey Epstein para encubrir vuestras historias de tráfico y violación de niños", contestan a un mensaje de Trump en Twitter en el que enlazan al documento.

En el listado, ordenado alfabéticamente, pueden leerse nombres de famosos como los actores Alec Balwdin, Dustin Hoffman o Ralfh Fiennes, el cantante Mick Jagger, el magnate Flavio Biratore, la modelo Naomi Campbell, miembros de la familia Kennedy o Tony Blair. En la lista también se incluye al hijo mayor y al yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Muertes de famosos, cuestionadas

Pero la de Epstein no es la única muerte que cuestiona Anonymous. Los ciberactivistas también han apuntado que Lady Di no murió víctima de un accidente, sino que la Casa Real británica ordenó su muerte porque tenía pruebas que podrían incriminar a la familia en tráfico sexual, como cintas con testimonios que acusaban al príncipe Carlos de violación.

También han asegurado que los músicosy que el actor, sino que fueron asesinados por tener información sobre una red de pedofilia y trata de menores que habrían intentado dar a conocer. De hecho, muchos usuarios han asegurado que Avicii ya trataba de advertir de lo que sucedía en su videoclip de 'For A Better Day'.

A la lista de muertes cuestionadas por Anonymous también se suman las de Chris Cornell, el cantante de Linkin Park Chester Bennigton. Los usuarios también se han hecho eco de un supuesto audio de Michael Jackson que, dicen, fue grabado días antes de morir en el que muestra su temor a ser asesinado: "No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé que me vaya a pasar pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas".

Igualmente han añadido a la lista Marilyn Monroe, y muchos usuarios han pedido a la organización que esclarezca su muerte.

Mensaje contra la OMS

Por otro lado, la organización ha denunciado que la OMS puso al mundo "en grave peligro" porque tardó en avisar sobre el coronavirus pese a que, aseguran, tenían conocimiento de ello con anterioridad: "Han fallado por su negativa a admitir en las primeras etapas del brote que se estaba produciendo la transmisión humana, hecho obvio entre científicos y periodistas de todo el mundo", han asegurado en otro mensaje.

En el vídeo han recordado que los mayores donantes a la organización son el Gobierno de los Estados Unidos, China y la fundación Gates y que la OMS "los ha felicitado públicamente a pesar de que ambos Gobiernos han sido criticados por su falta de transparencia".