Trump amenaza con abandonar el acuerdo nuclear con Irán si no se corrigen sus "defectos"

SÓLO LE APOYA ISRAEL

"No corresponde a un solo país finiquitar un acuerdo como el pacto nuclear firmado con Irán". Es la respuesta de la Unión Europa a Donald Trump, quien amenaza con irse del pacto si no se corrigen los graves defectos que asegura tiene ese pacto. El acuerdo lo firmó la administración Obama, de ahí que la amenaza de retirarse no sea baladí. Francia, Alemania, Reuino Unido reiteran su compromiso, también Teherán.