Fidel Castro tenía a España en el corazón. Con un fuerte vínculo afectivo por nuestro país, las cinco décadas de relaciones han tenido altibajos. En 1984 Fidel pisa por primera vez España en una escala de avión de seis horas.

Aprovechó la visita para entrevistarse con el entonces presidente Felipe González. "Sí nos sentíamos muy satisfechos del desarrollo de las relaciones con el Gobierno de González", reconocía por entonces Fidel Castro.

Nunca ocultó su buena sintonía con él y tampoco lo hizo González. "No voy a poner ninguna traba ni ningún obstáculo, al menos voluntariamente, a que ese diálogo continúe", aseguraba Felipe González en la Cumbre Iberoamericana de 1991. La visita larga llegaría en 1992 a sus orígenes gallegos donde le recibió Manuel Fraga. Castro fue nombrado hijo adoptivo de Láncara.

Fue bajo el mandato de Aznar, aunque con él no había sintonía. "Yo soy amigo de Cuba, lo que nadie me va a pedir a estas alturas es que me haga comunista", afirmaba José María Aznar. El líder cubano llegó a tener un tono faltón con Aznar. "Este señor Aznarcito, el Fürhercito", le llegó a apodar Castro.

Pero en esta música nunca desafinó su relación con el Rey Juan Carlos. Destacable es un momento en el que Castro le obsequia con un retrato de los padres del monarca. Buena relación entre ambos, en la que Castro llegó a afirmar que se declaraba Juancarlista.