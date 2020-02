El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el COVID-19 no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.

"Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos... en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", señaló en rueda de prensa.

Tedros subrayó que la epidemia se encuentra actualmente en un "punto decisivo", en el que mientras parece haberse alcanzado el pico de infecciones en China, origen del virus, han surgido nuevos focos de transmisión en países como Italia, Corea del Sur o Irán.

"Vemos que con medidas de contención como las tomadas en China el virus ha podido ser contenido, y al mismo tiempo hay brotes en otras partes del mundo, lo cual es una mala noticia", subrayó, destacando que todos los gobiernos deben prepararse para posibles casos. "Ningún país debe asumir que no va a tener casos", subrayó el máximo responsable de la OMS, quien pidió "actuar agresivamente, porque así se puede contener el virus y salvar vidas".

Tedros subrayó que los nuevos casos registrados fuera de China han superado los diagnosticados dentro del país por dos días consecutivos, y que en las últimas 24 horas ha habido siete nuevas naciones afectadas (Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumanía), elevando a 44 el total. "Reiteramos que no es un momento de tener miedo, sino de actuar y prevenir las infecciones", concluyó Tedros.

Los responsables de la OMS manifestaron en la rueda de prensa de hoy su confianza en que Brasil, primer país de Latinoamérica donde se han registrado casos, aplique en la prevención del COVID-19 la experiencia ya obtenida en crisis como la del virus zika.

También opinaron sobre el brote en Irán, que tiene un índice de mortalidad inusualmente alto (del 10%, frente al 2% en China), y lo achacaron a que la red sanitaria nacional primero ha detectado los casos más graves, por lo que se espera que pronto se reporte un número mucho mayor de contagiados con carácter más leve.

La OMS reporta 82.294 casos confirmados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que se han registrado 82.294 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 78.630 corresponden a China y 3.664 al resto del mundo.

Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.185 casos adicionales. La OMS indicó también que se han registrado 2.747 muertos por COVID-19 en China y 57 fuera de este país, es decir 29 y 13 más que en la víspera. Brasil, Dinamarca, Estonia, Georgia, Grecia, Noruega, Pakistán, Rumanía y Macedonia fueron los nuevos países que reportaron uno o más casos.