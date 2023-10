"Hoy martes es el día 25 desde que empezó esta guerra, pero hoy va a ser diferente a todos los días anteriores porque están intentando entrar por muchos puntos de la Ciudad de Gaza misma, por el mar, por el norte, por el este". Así narra Kayed Hammad la situación en la Franja de Gaza en plena invasión.

En un vídeo enviado a laSexta, el productor y traductor gazatí denuncia que las fuerzas israelíes "están cometiendo masacres". Aunque no tiene televisor, cuenta que escuchan las noticias de 'Al Jazeera' a través de una emisora local. Así, explica, han oído que Israel ha bombardeado el campo de refugiados de Jabalia.

Kayed explica que "la gente está escapando de zonas que están muy 'calientes' a otras" y que en la casa donde se está quedando, tras huir hasta en cuatro ocasiones, han pasado de ser ocho personas a "alrededor de 40": "Todo el mundo está muy preocupado", relata.

Ello, en un momento en que "a los hospitales no se puede llegar ahora si pasa algo" y los servicios sanitarios "no atienden porque las llamadas mucho más de la capacidad de las ambulancias". "No hay ningún lugar seguro, incluso han bombardeado cerca de un hospital ahora mismo, un hospital pediátrico", incide. "No tienen nada de líneas rojas", reprocha Kayed, que concluye: "Esperamos que esto termine".