Julian Assange, condenado a un año de cárcel por violar la libertad condicional

Un juez británico ha condenado a Julian Assange a un año de cárcel por violar la libertad condicional cuando pidió asilo en la embajada de Ecuador en Londres, según informa la agencia Reuters.

"Me disculpo sin reservas ante quienes consideran que les he faltado al respecto por el modo en el que he gestionado mi caso", ha dicho Assange en una carta leída ante el tribunal por su abogado, Mark Summers. "Estaba luchando contra unas circunstancias terroríficas. En aquel momento hice lo que pensé que era mejor", ha relatado.

Además, Assange está pendiente de comparecer ante otro tribunal en Westminster que decidirá sobre la petición de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de "piratería informática", y que podría costarle hasta cinco años de cárcel.

La Fiscalía sueca también podría reabrir el caso de la doble acusación por violación y abusos sexuales de los que se le culpa. El caso fue archivado en 2018, pero las dos denunciantes han reiterado su deseo de declarar contra el fundador de WikiLeaks.

Assange fue detenido por la Policía británica el pasado 11 de abril en la embajada de Ecuador, después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le retirase el asilo por una "conducta desafiante y agresiva".