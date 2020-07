Según ha informado un funcionario de Salud de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, un joven de 30 años ha fallecido tras contagiarse por coronavirus en las denominadas 'fiestas Covid', organizadas por personas infectadas. Así lo ha declarado la cadena local 'News4 San Antonio', la cual publica unas declaraciones de la directora médica de Methodist Healthcare, Jane Appleby, quien ha explicado que el objetivo de este tipo de fiestas es descubrir si el virus de verdad es real.

"Esta es una fiesta organizada por alguien diagnosticado por el virus COVID y la idea es ver si el virus es real y ver si alguien se infecta", ha explicado Appleby, que ha destacado que el joven que murió tras infectarse en una de estas fiestas confesó haber cometido "un error" al acudir a ella. "Pensé que era un engaño, pero no lo es", desveló a su enfermera antes de morir infectado de coronavirus.

Appleby ha mostrado este caso para concienciar a toda la población, especialmente a los más jóvenes, del peligro real de este virus que está azotando al mundo y que, como refleja esta muerte, no solo afecta a la población más envejecida. "No discrimina y ninguno de nosotros es invencible", ha insistido la médica, que ha detallado que no quiere "ser alarmista": "Solo estamos tratando de compartir algunos ejemplos del mundo real para ayudar a nuestra comunidad a darse cuenta de que este virus es muy grave y puede propagarse fácilmente".

Además, según ha informado 'News4 San Antonio', Appleby está muy preocupada por el aumento de contagios, ya que la cifra se ha elevado al 22%: "Este es un aumento preocupante de una tasa positiva de alrededor del 5% hace solo unas semanas".

La tasa de mortalidad aumenta más de un 100% en Texas

Y es que la tasa de mortalidad ha aumentado en más de un 100% en Texas, donde se encuentra la localidad de Appleby, al igual que en Arizona y Carolina del Sur. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins la tasa de mortalidad ha aumentado esta semana hasta un total de 4.200 decesos en todo el país. Además, según esta universidad, desde que comenzó la pandemia, EEUU suma cerca de 3,23 millones de casos y 134.600 muertes.

Trump aparece por primera vez en público con mascarilla

Este aumento de la tasa de mortalidad ha originado que, por primera vez, el presidente de EE.UU, Donald Trump, haya aparecido en público con una mascarilla, un gesto que ha despertado una gran expectativa en un momento en el que el país debate si su uso debe hacerse obligatorio. Trump utilizó una mascarilla de color azul oscuro que en un extremo tenía estampado el sello de color dorado de la Presidencia y que estaba sujeta a sus orejas.