La sorprendente denuncia de una joven contra el maltrato

"Hola, mi nombre es Darrian. Pocos días después de Acción de Gracias del año pasado, quien fuera mi amor, me golpeó brutalmente durante diez horas". Así comienza el desgarrador relato de esta joven, Darrian Amaker, desde la cama del hospital. Se grabó a sí misma entonando una canción sobre su horrible experiencia de maltrato y la ha compartido en Facebook para poder ayudar a otras víctimas como ella. Casi pierde la vida después de que su pareja le pegase una durante diez horas. El agresor ha sido acusado de seis delitos y entrará en prisión. "He sobrevivido o he escapado, como quieras llamarlo y he pasado cuatro días en el hospital, con los ojos hinchados preguntándome por qué", ha añadido. Y concluye su texto avisando que "la violencia machista no es algo lejano y que afecta a gente que conoces"

