Joel Le Scouarnec reconoce que es el "responsable" de los suicidios de dos de sus víctimas violadas: "Ya no están aquí por mi culpa"

Joel Le Scouarnec, excirujano condenado por abusar de más de 300 menores, ha admitido ser responsable de los suicidios de dos de sus víctimas. Durante su juicio por pederastia, se han escuchado testimonios de las víctimas que relatan traumas como depresión y intentos de suicidio. Mathis Vinet, una de las víctimas, se suicidó en 2021 tras no superar el trauma. Otro hombre también se ahorcó en 2020. Le Scouarnec ha asumido la culpa por estas muertes. Su exesposa, presente en el juicio, negó conocer los abusos, aunque Le Scouarnec afirmó que ella sabía de la agresión a su nieta, su primera víctima en 1985.

Joel Le Scouarnec, el excirujano condenado por abusar de más de 300 niños y niñas, ha reconocido que es el "responsable" de los suicidios de dos de sus víctimas. Así lo ha asegurado este martes el excirujano en el último interrogatorio en su juicio por pederastia.

Estas últimas semanas se han escuchado en el juicio declaraciones de las víctimas y los traumas provocados por esas violaciones: drogas, depresión, trastornos alimentarios, intentos de suicidio... Unas heridas profundas con las que han tenido que lidiar todos estos años. De hecho, hay algunas de esas víctimas que no pueden contarlo porque dieron un paso más en el intento de suicido.

Mathis Vinet no pudo superar el trauma de aquella agresión sexual por parte de Le Scouarnec y, tras una espiral de depresión, acabó suicidándose en 2021. Sus abuelos siguen luchando para que se haga justicia. "No hay otra palabra para decirlo. Lo mató. No utilizó un revólver para matarlo, pero lo mató. Como a todas sus víctimas, que sigues aquí pero una parte de ellas está completamente muerta", han señalado.

Como Mathis, otro hombre también víctima de Le Scouarnec fue encontrado ahorcado en su casa en 2020. A los dos Le Scouarnec los agredió en el hospital de Quimperlé cuando tenían tan solo 10 y 12 años. Este martes, en la recta final de su juicio, este pederasta ha asumido la culpa por estas muertes. "Están muertos, yo soy el responsable. Ya no están aquí por mi culpa", ha dicho textualmente. Durante el juicio, Le Scouarnec ha mentido mucho, pero en esa frase dice la verdad: no están aquí por su culpa.

Otra figura importante en el juicio ha sido la de su exesposa, quien ha acudido como testigo y ha mostrado una actitud vergonzosa. Ella ha negado conocer las atrocidades que cometía su marido, pero sabemos que hizo la vista gorda. Le Scouarnec ha dicho este martes que en una ocasión ella le comentó que tenía una forma extraña de mirar a los niños y apunta que su mujer conocía perfectamente la agresión sexual que Le Scouarnec había cometido contra su propia nieta.

"Nunca dije ni afirmé que ella no lo supiera, ya que un día me dijo: "Tienes una manera extraña de mirar a los niños". Efectivamente, ella estaba al tanto del atentado que yo había cometido contra mi nieta", ha asegurado. Precisamente su nieta fue su primera víctima. Según ha reconocido Le Scouarnec (eso sí, 40 años más tarde) la abusó sexualmente en 1985 cuando la niña tenía cinco años.