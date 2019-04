Jeremy Corbyn: "Todavía puedo convertirme en primer ministro"

"Todavía puedo convertirme en primer ministro, esta posibilidad sigue sobre la mesa, absolutamente", ha indicado Corbyn en una entrevista para el diario británico Sunday Mirror. "May tiene que formar un gobierno y luego presentar su programa ante el Parlamento. Existe la posibilidad de rechazar el Discurso de la Reina y haremos todo lo posible porque así sea", ha aseverado Corbyn.

"Tenemos que llegar a un acuerdo en asuntos como la pobreza, la justicia y la desigualdad en Reino Unido. Queremos acabar con la austeridad e invertir en el país, y eso es lo que vamos a hacer. Cerca de 13 millones de personas nos han votado para que lo hagamos. Por esto estamos aquí", ha añadido.

Los laboristas se han hecho con 262 escaños en las elecciones generales, lo que supone un aumento de 30 parlamentarios respecto a los resultados de los comicios de 2015. No obstante, los conservadores de May, que no cuentan con la mayoría absoluta, han obtenido 318 escaños.