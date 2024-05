Israel no ha tardado a responder a la amenaza de Estados Unidos de cortarle el suministro de armas si da un paso más en Rafah. Su ministro de Seguridad, Ben Guevir, uno de los más radicales, ha publicado un tuit en el que aseguraba que "Hamás ama a Biden".

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, le ha llamado la atención, y le ha recordado que Biden "es un gran amigo" de Israel. El último en lanzar su mensaje a EEUU ha sido el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha compartido en su cuenta de X un trozo del discurso que dio hace cuatro días durante la conmemoración del Holocausto y en el que aseguraba que "si tenemos que estar solos, estaremos solos. Si tenemos que luchar con uñas, lucharemos con uñas... pero tenemos algo más que uñas".

Todas estas reacciones vienen tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de plantarse frente a Israel. En una entrevista a CNN, el presidente estadounidense avisó a Netanyahu que si da un paso más en Rafah, le cortará el suministro de armas.

"Se han matado a civiles en Gaza con esas bombas. He dejado claro que si atacan Rafah, todavía no lo han hecho... Si entran en Rafah, no voy a suministrar armas que se han usado históricamente para lidiar con ese problema", amenazó el presidente de Estados Unidos, aliado de Israel.