A lo largo del fin de semana, Israel ha bombardeado las inmediaciones de tres hospitales de Gaza, entre ellos el más importante de la Franja, el de Shifa, en los que hay miles de pacientes y desplazados internos. Así lo ha advertido este lunes Naciones Unidas.

En su informe diario sobre la situación en Gaza, que ha podido actualizar gracias al retorno de las telecomunicaciones en el territorio el domingo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha indicado que ha habido ataques a los centros de Shifa, el Al Quds (ambos en la capital gazatí) y en el Hospital Indonesio, en la zona norte del territorio palestino.

En el caso de Al Quds, la Media Luna Roja Palestina ha denunciado que Israel está bombardeando deliberadamente las inmediaciones del hospital para obligar al personal que evacue inmediatamente, algo cuyos responsables consideran imposible de hacer por el peligro que comporta la operación israelí en Gaza. En un comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el grupo aseguró haber recibido "serias amenazas de las autoridades de ocupación" para que comience una "evacuación inmediata del hospital, porque parece que va a ser bombardeado. "Dentro del centro, hay 400 pacientes en cuidados intensivos y 14.000 personas refugiadas.

Paula Gil, presidenta de Médicos sin Fronteras España, ha señalado a laSexta que "hace ya muchos años que los hospitales, por desgracia, han dejado de ser lugares seguros". "El derecho internacional humanitario no se respeta" , ha señalado, añadiendo que no pueden atacar el hospital porque "no hay a dónde llevar a esos pacientes y no hay la capacidad para hacer ese traslado". "Ha habido ataques a ambulancias también", ha agregado.

Muchos de esos pacientes están conectados a respiradores artificiales, bebés en incubadoras y pacientes terminales. Y trasladarlos, ¿a dónde? No hay lugar seguro en Gaza y los bombardeos también caen en la zona sur. No es el único centro sanitario en el punto de mira. En el Hospital de la Amistad Palestino-Turca también están cayendo bombas, provocando el pánico entre los que se refugian en el centro. Es el único centro que puede atender a los 9.000 pacientes con cáncer que hay en Gaza.

El argumento de Israel para atacar a los hospitales y matar a los civiles más vulnerables es que Hamás se esconde bajo sus instalaciones. Las ONG denuncian que no solo ataca esos centros sanitarios, también bombardea ambulancias o centros de atención primaria. Desde el 7 de octubre, han muerto ya 109 sanitarios en ataques israelíes.