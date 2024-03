Israel no mandará una delegación negociadora a El Cairo este domingo para negociar un alto el fuego en la Franja de Gaza ante la negativa del grupo islamista Hamás a compartir su listado de rehenes vivos, según fuentes oficiales citadas por medios israelíes.

El principal motivo de reanudación de un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza se debía al interés de ambas partes de intercambiar rehenes y presos. No obstante, el gobierno israelí ya había advertido de que, si no recibía más información sobre el estado de salud de los cautivos, no seguiría negociando con la organización islamista el alto el fuego en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el pasado jueves que solo enviaría una delegación a negociar a El Cairo si Hamás difundía el listado de rehenes que siguen con vida desde su secuestro el 7 de octubre, cuando tomaron cautivos a más de 250 personas.

El grupo islamista anunció al día siguiente la muerte de siete rehenes en cautiverio en las últimas semanas, y difundió la identidad de tan solo tres de ellos. Hamás eleva la cifra de rehenes muertos "por bombardeos israelíes" a 70, aunque Israel solo ha confirmado la muerte de una treintena, de los 130 que siguen dentro.

Catar, principal mediador en este conflicto, informó a Israel de que Hamás no había compartido la lista de Israel exige desde la semana pasada, por lo que el gobierno de Netanyahu decidió no enviar emisarios a Egipto para negociar el alto el fuego, según fuentes oficiales citadas por medios israelíes.

Mientras, una delegación de Hamás sí llegó hoy a El Cairo para reunirse con los mediadores (Catar, Egipto y Estados Unidos) e impulsar un acuerdo de tregua antes del Ramadán, un encuentro donde finalmente no ha contado con la participación de Israel.