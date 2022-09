En avanzado estado de descomposición, con signos de haber sufrido una muerte violenta y torturados. Así están encontrando muchos de los cuerpos exhumados en Izium después de que las fuerzas ucranianas hayan recuperado la ciudad de manos de los rusos.

El enviado especial de la Sexta Alberto Sicilia ha comprobado en primera persona el horror vivido allí y cómo un equipo forense trabaja exhaustivamente en la zona sacando y tratando de identificar los cadáveres uno a uno, algo que en muchos casos se complica debido al mal estado en el que se encuentran.

En este sentido, Serhii Bolvinov, jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Járkov, apunta que "durante el examen preliminar es difícil determinar las lesiones que tienen" y resulta "muy difícil establecer si hay o no heridas de bala en los cuerpos". Por eso, los trasladan para hacerles un examen pericial que determine la causa de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas han informado de que se han recuperado 146 cuerpos: la mayoría son civiles y entre ellos hay dos niños. No obstante, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estima que allí hay enterradas unas 450 personas.

Los residentes de la zona aseguran que en la fosa hay tumbas que se crearon para las personas que murieron en un ataque aéreo ruso en marzo. El primo de Volodímir Kolesnyk, vecino de Izium, fue uno de ellos. Después de meses, ahora es cuando ha podido entrar en el bosque para poner un cartel con la fechas y el nombre de su primo en la cruz 199 donde lo habrían enterrado. "Al principio no me permitían estar aquí. Los rusos me dijeron que estaba minado y me pidieron que esperara", explica.

El periodista también ha estado en el interior de una comisaría local que, según Kiev, es uno de los lugares donde los soldados rusos que ocuparon la ciudad habrían perpetrado torturas. Según los testimonios, los soldados rusos llevaban listas de personas que habían colaborado con las fuerzas ucranianas y veteranos de la guerra del Donbás y les torturaban en lugares como el recogido en el vídeo.

Rusia, sin embargo, al igual que hizo con la masacre de Bucha, niega que se hayan cometido crímenes de guerra en Izium.