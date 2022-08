Más de un centenar bomberos trabajaron en las labores de extinción de un enorme incendio, originado esta mañana en el centro de Londres en un arco ferroviario en Southwark, que ha obligado a desalojar la estación de London Bridge.

La Brigada de Bomberos de Londres (LFB en sus siglas en inglés) informa de que la circulación de trenes ha sido suspendida entre estos tramos y varios edificios de la zona han tenido que ser evacuados. La LFB ha publicado en Twitter diversas fotografías y vídeos en los que se pueden observar grandes columnas de humo y las labores de extinción que están llevando a cabo los bomberos.

Firefighters are continuing to tackle the fire under the railway arches in #Southwark. Trains to and from #LondonBridge are affected and several buildings have been evacuated https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/c8wwK39KkM