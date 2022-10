Rusia ha reabierto al tráfico de turismos uno de los dos carriles del puente de Kerch, la principal ruta de conexión entre Rusia y Crimea, que ha quedado seriamente dañado a consecuencia de la explosión del sábado.

Las imágenes de satélite que puedes ver en el vídeo superior, muestran los graves daños sufridos por la explosión, que ha destrozado uno de los carriles y ha dañado gravemente el puente ferroviario. Más de un kilómetro de vía ha quedado inutilizado, y varios tramos del carril automovilístico han caído al mar.

El desplome de parte del puente ha sido celebrado en Ucrania. El presidente, Volodímir Zelenski, ha ironizado sobre los hechos lanzando el siguiente mensaje: "Hoy fue un buen día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Hacía unos 20 grados y hacía sol en gran parte del país. Desafortunadamente, estaba nublado en Crimea. Aunque también hace calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer. Y saben que nuestro futuro es soleado".

Por otra parte, el diario The New York Times asegura que un alto funcionario ucraniano habría reconocido la autoría del ataque. Mientras que los medios rusos apuntan al conductor de un camión que recibió la orden de transportar fertilizantes, indicó una fuente de las fuerzas de seguridad rusas al periódico ruso RBC. Según esta fuente, el camionero "fue utilizado, es decir no tenía presuntamente conocimiento del ataque terrorista planeado", afirma el medio. Puedes obtener más información viendo el vídeo que acompaña a esta noticia.