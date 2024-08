La situación se complica seriamente para Alberto Fernández, expresidente argentino predecesor de Javier Milei, después de las últimas informaciones que han salido a luz tras la denuncia de su exesposa, Fabiola Yáñez, por violencia de género.

Lo último, según ha publicado el medio digital Infobae, son unas imágenes incluidas en el procedimiento judicial abierto en las que Yáñez aparece amoratada tras una supuesta agresión de Alberto Fernández.

Las fotografías, en las que vemos a la exesposa de Fernández con el brazo y un ojo morados, acompañan a una conversación de WhatsApp entre ambos en las que ella pide parar con la situación: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas", le dice ella, después de que Fernández dijera que se sentía mal físicamente.

"No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación", prosigue la conversación antes de enviarle la foto con el brazo morado, lesión causada, dice ella, por una agresión de él.

La captura de imagen de la conversación sale también filtrada del caso judicial que investiga este maltrato machista ocurrido en 2021, durante la pandemia de coronavirus.

"Venís golpeándome hace 3 días seguidos", dice Yáñez en otra captura de la converación, a lo que su exmarido solo acierta a decir: "Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal".

Investigado por tráfico de influencias

El caso de violencia machista surgió a partir de una investigación de la Justicia argentina al expresidente por tráfico de influencias, en la que encontraron estas imágenes que parecen evidenciar el supuesto maltrato a su entonces mujer, según publicó la prensa argentina citando fuentes judiciales.

La denuncia se había dado a conocer hace unos días, pero es ahora cuando hemos podido ver las imágenes, un maltrato físico que, dicen, llegó a darse incluso mientras que estaba embarazada de su hijo Francisco, que nació el 11 de abril de 2022.

Yáñez, de 43 años, actriz y periodista de profesión, conoció a Fernández, de 65 años, en 2013, cuando le hizo una entrevista, y un año más tarde comenzaron su noviazgo.

Por su parte, Fernández ha negado los hechos en un comunicado que hizo público en las redes sociales.