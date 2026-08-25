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Oferta de trabajo

64.500 dólares de sueldo y tres años de experiencia: Mamdani busca chef para su residencia oficial en Nueva York

Los detalles El Ayuntamiento de Nueva York ha publicado una oferta de trabajo en la que se especifica que se valorará positivamente que los candidatos hablen español. El sueldo ofrecido es de 64.500 dólares.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani El alcalde de Nueva York, Zohran MamdaniEuropa Press
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está buscando un chef para Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes de la ciudad. El primer edil neoyorquino busca un perfil que tenga conocimiento de múltiples tipos de cocina, pero, sobre todo, de la comida del sur de Asia y Oriente Medio, de acuerdo con una oferta pública de empleo en la que se exige "estricta confidencialidad".

El nuevo chef será responsable de "preparar y servir comidas de alta calidad" para Mamdani, su familia y los invitados a los que reciba en su residencia oficial.

Este puesto requerirá la capacidad de seguir las instrucciones del chef ejecutivo sénior con "consistencia, profesionalismo, discreción y flexibilidad" y adaptarse a horarios que pueden cambar "con poca antelación según las necesidades operativas".

También serán necesarios, al menos, tres años de experiencia y el certificado de manejo de alimentos exigido por la ley de Nueva York. Además, señala la oferta que los responsables valorarán positivamente si el candidato habla español, aunque no es un requisito imprescindible. El sueldo de este nuevo chef será de 64.500 dólares.

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