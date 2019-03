Maduro: "Jamás se mintió tanto sobre un hombre, ni aquí ni en el mundo"

Maduro ha tomado la palabra en el funeral al término de varios sermones religiosos pronunciados, entre otros, por el reverendo estadounidense Jesse Jackson, para agradecer a todos los dirigentes internacionales que han acudido a dar su "apoyo y solidaridad" a Venezuela en esta hora "dura y trágica".

"Estamos enfrente de él como nunca hubiéramos querido estar. Con el dolor más inmenso que pueda caber en nuestra humanidad, aquí estamos comandante", ha declarado el vicepresidente, horas antes de asumir la jefatura de Estado.



Maduro, que ha mantenido la línea argumental de los últimos días, ha explicado que Chávez falleció el pasado martes porque su "alma y su espíritu latían tan fuerte que ya su cuerpo no lo aguantaba" y ha defendido la fortaleza con la que gobernó y con la que afrontó la enfermedad.

"No ha habido líder en la historia de nuestra patria más vilipendiado que nuestro amado presidente", ha lamentado Maduro, para quien "jamás se mintió tanto sobre un hombre". "Ni aquí ni en el mundo", ha apostillado.



Sin embargo, según el presidente 'encargado', con Chávez "no pudieron ni las mentiras ni el odio" porque "tenía un escudo de pureza" que le "salvo de la injuria, de la infamia". "Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás", ha destacado Maduro, entre lágrimas, en la parte más exaltada de su largo discurso.



Sin embargo, quien fuese 'número dos' del Gobierno durante los últimos meses de vida de Chávez ha pedido permiso a la familia del presidente para "perdonar a los que le injuriaron".



El legado de Chávez

Maduro ha enumerado parte del "legado" dejado por Chávez, a quien ha agradecido sus esfuerzos por "redescubrir la historia" y por "enseñar el amor y el perdón".

El vicepresidente ha citado a varias personalidades históricas de Venezuela perseguidas en sus respectivas épocas, incluido el libertador Simón Bolívar, para recordar una conversación entre Chávez y el expresidente de Cuba Fidel Castro.



Cuando Chávez le relató a Castro el trágico final de algunos líderes venezolanos, el responsable de la revolución cubana respondió: "Ni tú ni yo moriremos así, cuando tengamos que irnos nos iremos victoriosos de pie". Ahora, según Maduro, "se cumplió la palabra de Fidel".



"Aquí está usted, comandante, con sus hombres, leales hasta más allá de la muerte. Se cumplió la palabra de Fidel, se ha roto el maleficio de la traición de la patria y romperemos el maleficio de la derrota y de la regresión", ha añadido.



Maduro ha mencionado como principal "testamento" de Chávez la Constitución, "palabra suprema de la patria" y "carta de paz" para hacer "revolución democrática".

"¿Qué van a hacer ustedes cuando yo me muera? ¿Cómo van a hacer?", decía Chávez, citado este viernes por Maduro. "¿Qué vamos a hacer nosotros? Continuar, seguir juntos, con su Constitución, con su ejemplo y con nuestro amor", ha continuado.



El vicepresidente ha aclarado que el difunto mandatario "dejó todo arreglado" en vida y ahora, la revolución bolivariana depende de sus herederos políticos: "Ya queda de parte nuestra si lo hacemos o no lo hacemos".



"La batalla continua. Chávez vive, la lucha sigue. Hasta la victoria siempre", ha concluido Maduro, citando algunas de las consignas más repetidas desde la muerte del 'comandante'.