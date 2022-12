El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no recibe "información distorsionada" sobre el curso de la invasión rusa de Ucrania, sosteniendo que el mandatario conoce de primera mano los éxitos y fracasos en el frente. "El presidente recibe información de diferentes fuentes. Cualquier acusación de que recibe información distorsionada no se corresponde con la realidad", ha aseverado el portavoz del Ejecutivo ruso, citando una noticia de 'The Wall Street Journal', según ha recogido la agencia TASS.

Según el citado medio, Putin recibe un resumen escrito del progreso de la guerra en Ucrania cada mañana, con la información que se le proporciona, según las fuentes del periódico, "cuidadosamente calibrada para resaltar los éxitos y minimizar los fracasos". La información se distorsionaría cuando especialistas del Servicio Federal de Seguridad procesan los datos provenientes del frente, que redirigen a los expertos del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Estos, a su vez, pasan la información al secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, quien se la proporciona al líder ruso. 'The Wall Street Journal' afirma que, como consecuencia, los datos suelen estar desactualizados "durante días".