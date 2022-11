El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está pidiendo en privado a Ucrania que se muestre públicamente abierta a negociar con Rusia y abandone su negativa de dialogar a no ser que el presidente ruso, Vladímir Putin, abandone el poder, publicó este sábado The Washington Post. Esa petición de Washington no busca obligar a Ucrania a sentarse a negociar, según el diario, que cita a fuentes conocedoras de las discusiones internas.

En lugar de ser una forma de presión a Ucrania, la estrategia busca asegurar que el Gobierno ucraniano mantiene el apoyo que necesita de otras naciones, que están sufriendo las consecuencias de la guerra con una inflación y precios de la energía disparados, recoge el rotativo. / EFE