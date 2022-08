Mijaíl, Mikhail, Gorbachov, Gorbachev. La muerte del último líder de la Unión Soviética ha recuperado el nombre de una figura histórica, una figura clave en el fin de la Guerra Fría y en el aperturismo de una URSS estancada que acabó por disolverse. El fallecimiento del que fuera el padre de la 'Perestroika' soviética ha dado la vuelta al mundo, llenando titulares de medios de todos los países. Y si bien en la mayoría de los españoles se podrá leer su nombre de esta manera, Mijaíl Gorbachov, también es posible encontrárselo escrito de otros modos. ¿Es correcto escribirlo de manera diferente?

El nombre original del político ruso es Михаи́л Серге́евич ; pero como ocurre con cualquier palabra de cualquier idioma en alfabeto no romano —el que se usa en castellano y el resto de lenguas españolas, por ejemplo— es necesario buscar una fórmula para 'convertirlo' al alfabeto romano y así poder leerlo, escribirlo y pronunciarlo acorde a las normas del propio idioma. A este proceso para representar los signos de un sistema de escritura pero con los signos de otro diferente se le conoce como 'transliteración'.

No existe realmente una norma concreta para todas las transliteraciones y las transcripciones, sino que dependen de muchos aspectos. En el caso de los nombres, por ejemplo, las representaciones en alfabeto romano procedentes de otros alfabetos —en el caso de Gorbachov, del cirílico— suelen depender de su pronunciación, por lo que se transcribe de un modo que se parezca en lo máximo posible a su pronunciación original.

En el caso del líder soviético, su nombre en cirílico, Михаи́л, se transcribe preferiblemente como Mijaíl, con jota y con tilde, porque es la forma que "mejor se ajusta a la pronunciación" de su nombre, según la Fundéu. No obstante, cada idioma tiene su propio modelo de transcripciones y transliteraciones: en inglés, por ejemplo, se mantiene con 'kh' —palabras procedentes del árabe que contienen lo que en castellano sería una 'j' se transliteran con el dígrafo 'kh', pero no en castellano—, al igual que en francés, pero en España se le pone tilde a la i del diptongo en Mijaíl, porque así lo 'exige' su pronunciación, mientras que en francés para marcar esa acentuación se hace con una diéresis sobre la i (tréma es como se llama este tipo de acento en francés), por lo que se escribiría Mikhaïl.

¿Entonces... por qué no Guerbachef?

Si la pronunciación es uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de transliterar y transcribir un nombre de otro alfabeto, la duda surge en el apellido del líder. ¿Por qué no se pone una 'f' al final, por ejemplo? Porque no existe una norma única para las transliteraciones y transcripciones. Según la Fundéu, en este caso concreto, convertir 'Горбачёв' al castellano teniendo en cuenta la forma más cercana a la fonética original daría lugar a un término similar a Guerbachof. No obstante, tanto Gorbachev como Gorbachov son "adaptaciones preferibles" a la otra, porque en este caso se prefiere el valor fonológico básico de origen a la pronunciación exacta.