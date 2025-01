Las familias de los rehenes israelíes esperan su regreso tras el alto el fuego: "Queremos que todos estén aquí"

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor este próximo domingo y permitirá la liberación de los rehenes israelíes -vivos y muertos- y el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Los familiares de los secuestrados llevan 15 meses sin saber de ellos y ahora se abrazan esperanzados porque saben que ese momento, el de volver a ver a sus familiares, está más cerca.

Ellos expresan su deseo de que regresen a casa todos los rehenes, aunque saben que no será fácil. Ifat Kalderon, prima del rehén Ofer Kalderon, ha expresado que, por un lado, siente "felicidad y, por otro, una presión terrible de que esto realmente sucede". Una difícil espera de su primo secuestrado por Hamás en un Kibutz junto a sus dos hijos: "No sé cómo regresará Ofer. Si está vivo o no".

Ese es el principal miedo de los familiares, que lo que Hamás les entregue sean sus cadáveres. Todavía hay 94 rehenes, pero según el Gobierno de Israel, al menos, un tercio han muerto. Un amigo de uno de los rehenes expresa ese temor, pero también una exigencia: "Queremos que todos estén aquí. Porque esto no es el final, no es suficiente si solo vienen algunos de ellos".

Entre esos rostros de rehenes, están dos niños de apenas uno y cinco años, que son los hermanos Kfir y Ariel. Son también hermanos Eitan y Yair, que fueron secuestrados cuando estaban juntos durante un ataque de Hamás. "Si pudiera ir yo a la Franja de Gaza y sacarlos con mis manos, lo haría", contaba su desesperación el padre a laSexta.

Tampoco hay noticias de Gadi (80 años), uno de los rehenes de más edad que permanecen en Gaza. Y aunque las familias celebran este alto al fuego, saben que esa alegría solo será real cuando sus seres queridos crucen por fin la frontera.