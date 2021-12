En el epicentro de ómicron, en Sudáfrica, las autoridades sanitarias alertan del incremento de reinfecciones causado por la nueva variante. Una delegación de la OMS analizará en el país los datos. Y es que los contagios se han disparado en la última semana, al igual que las hospitalizaciones. A esto se suma otro dato preocupante: sólo el 24% de la población está vacunada con la pauta completa en Sudáfrica.

Los científicos ponen el foco en la capacidad de ómicron para reinfectar, a unos niveles que no habían visto antes. Se ha encontrado en el 74% de las muestras secuenciadas en noviembre y prevén que para dentro de dos semanas los contagios por covid alcanzarán los 45.000 diarios.

En las últimas 24 horas, han registrado más de 8.600 casos. Desde que se detectó ómicron, la tasa de positividad está disparada. Es casi el doble que hace cinco días. Pero lo cierto es que es imposible saber aún si la relación es directa con ómicron o con otra variante. Lo que sí es una realidad es que cada vez que aumentan los contagios, crecen también las hospitalizaciones. La OMS va a enviar una delegación al país para que analicen 'in situ' los datos. No obstante, los científicos sudafricanos creen que la variante ómicron es menos grave.

Ahora mismo, Sudáfrica es el núcleo de ómicron mundial. Allí, apenas un 24% de la población está vacunada. el problema no es la falta de vacunas precisamente allí, sino el escaso interés de la población por ella. en un país en el que la malaria es la verdadera pandemia y en el que no les llegan vacunas para combatirla, no entienden que se tengan que inocular contra el coronavirus.

En todo el continente, el porcentaje de vacunados no llega al 10% (8%) y los contagios han crecido un 84% en la última semana. Pero la prohibición de viajes con África se ve desde la ONU como una medida agresiva.

"El 'apartheid' de viajes es inaceptable. No se puede culpar a África por el nivel inmoralmente bajo de vacunas disponibles", señala su secretario general António Guterres.

En la misma línea, la doctora Soumya Swaminathan ha llamado la atención acerca de que las prohibiciones de viaje al sur de África, que han impuesto la Unión Europea y otros países, "pueden entorpecer la investigación". "Necesitamos que los reactivos y otros componentes de laboratorio se muevan libremente", ha destacado.

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, también ha compartido la misma opinión que sus compañeros: "Se pueden hacer cosas para reducir el riesgo en los viajes: test a la salida, test a la llegada, cuarentenas... Hay muchas opciones que no llegan a la prohibición generalizada. Hay contradicciones en las prohibiciones de viaje. No afectan a los ciudadanos del país. Epidemiológicamente no tienen sentido. ¿Es que al virus le importa tu pasaporte? ¿Le importa tu nacionalidad o si eres residente en el país? Vemos países en África sin un solo caso de ómicron con prohibición de viaje y otros donde sí hay transmisión que no tienen la prohibición. No tiene lógica desde el punto de vista epidemiológico".

Ómicron ya está en una veintena de países

Según los datos expuestos el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la variante ómicron ha llegado a al menos 23 países de cinco de las seis regiones de la OMS, y esperan que esa cifra "aumente".

Sin embargo, el máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas no se ha mostrado sorprendido por la aparición de esta nueva cepa. "La OMS se toma muy en serio este acontecimiento, y lo mismo deberían hacer todos los países. Pero no debería sorprendernos. Esto es lo que hacen los virus. Y es lo que este virus seguirá haciendo, mientras permitamos que siga propagándose", ha expuesto.

Al hilo, ha indicado que el mundo ya se está enfrentando a una variante "altamente transmisible y peligrosa", la Delta, que actualmente representa casi todos los casos a nivel mundial. "Tenemos que utilizar las herramientas que ya tenemos para prevenir la transmisión y salvar vidas de Delta. Y si lo hacemos, también evitaremos la transmisión y salvaremos vidas de ómicron. Pero si los países y las personas no hacen lo necesario para detener la transmisión de Delta, tampoco detendrán ómicron", ha reclamado.