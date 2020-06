El exjefe de la Inteligencia británica Richard Dearlove cree que la pandemia de coronavirus "empezó como un accidente" cuando el patógeno escapó de un laboratorio en China. Así lo ha manifestado en una entrevista con 'The Telegraph', en la que se refiere a un estudio científico que sugiere que el virus se creó de forma artificial, recogido por el mismo medio.

Dearlove, que estuvo al frente del MI6 -el servicio secreto de inteligencia del Reino Unido- entre 1999 y 2004, ha hecho estas declaraciones durante su participación en el podcast 'Planet Normal' del citado diario británico, donde afirmó que China "está intentando controlar la narrativa" y que el país asiático es "en gran medida responsable" de la situación del COVID-19.

En este sentido, el ex espía ha reclamado "una explicación de China de lo que ocurrió" y "una investigación internacional" al respecto y se ha referido a un estudio elaborado por los científicos británico y noruego Angus Dalgleish y Birger Sorensen, en el que se habla de "secciones insertadas" en la superficie del virus.

Dearlove ha calificado este artículo científico como "muy importante" y ha apuntado que, si China admitiese tener responsabilidad, esto provocaría que el resto de países "repensaran" sus relaciones con el gigante asiático.

No obstante, el exjefe del MI6 descarta que la pandemia comenzara de forma intencionada, argumentando que "la propia China ha sufrido enormemente", sugiriendo que incluso más de lo que el país publicita a través de las cifras oficiales de víctimas.

"Creo que esto empezó como un accidente", ha sostenido, agregando que "no hubo nada deliberado en sus orígenes". "No entraré en los motivos para la investigación, los motivos médicos se entienden bien, pero es un asunto arriesgado si cometes un error", ha apuntado, no obstante.

Expertos niegan un supuesto origen artificial del Covid

La teoría de un supuesto origen artificial del virus -que comparte, por ejemplo, Donald Trump- contradice el consenso mayoritario de la comunidad científica al respecto: que el virus tendría un origen animal y la pandemia comenzó en un mercado de alimentos de la ciudad china de Wuhan.

Si bien es cierto que el premio Nobel de Medicina Luc Montagnier también ha sugerido que la composición del virus no es natural, otros científicos, como el virólogo Etienne Simon-Lorière, del Instituto Pasteur, niegan esta visión.

La propia OMS ha desmentido la teoría del origen artificial, aseverando el pasado mes de abril que "toda la evidencia sugiere que el virus tuvo un origen animal y no sufrió manipulaciones genéticas".

En este sentido, el propio 'Telegraph' recogía este jueves, citando fuentes del Gobierno británico, declaraciones de expertos que tachan de "espurias" las afirmaciones de que el coronavirus se originó en un laboratorio.