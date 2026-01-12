Exceso de grasas saturadas, intereses de la industria cárnica y una vuelta a lo básico: así es la nueva pirámide alimentaria de Trump

¿Por qué es importante? El Gobierno de Trump ha publicado su nuevo orden de prioridades a la hora de comer, reservando un sitio especial para el chuletón. Se indica como principal fuente de grasas saludable porque, según dicen, el comité que lo ha elaborado tiene vínculos con la industria cárnica.

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una nueva pirámide alimentaria que prioriza las proteínas en cada comida, destacando la carne, huevos y lácteos, lo que ha generado críticas por su alto contenido en grasas saturadas. Esta guía, impulsada por la Administración Trump, también promueve el consumo de frutas y verduras, incluso congeladas, y ha sido bien recibida por algunos expertos por eliminar los ultraprocesados. Sin embargo, se cuestiona la influencia de la industria cárnica en su elaboración, ya que varios asesores tienen vínculos con este sector. Además, las proteínas vegetales, como las legumbres, están presentes pero menos visibles.

El Gobierno de Estados Unidos ha publicado su pirámide alimentaria, una guía visual en la que se explica el orden en el que se deben consumir los alimentos. Su distribución ha convencido a muchos expertos, sin embargo, han señalado que es una dieta que contiene demasiadas grasas saturadas. Esto se debería a que parte de las personas que la han elaborado tienen algún tipo de vinculación con la industria cárnica.

La Administración Trump le ha dado la vuelta a la pirámide tal cual la conocíamos y ha puesto en la cúspide la proteína, la cual se recomienda en cada comida: carne, huevos, lácteos y fermentados aparecen como alimentos destacados. Asimismo, refuerza el consumo de frutas y verduras también congeladas. "Muchos aciertos, el primero que por fin se destierran los ultraprocesados que ya era hora porque en la antigua pirámide estaban dentro", ha expresado Boticaria García, farmacéutica y divulgadora.

Igualmente, la nueva distribución dibuja un regreso a lo básico que, a priori, ha convencido a muchos expertos, aunque también se ha configurado como un traje a medida para los gustos norteamericanos. "El problema que tiene es que es una dieta demasiado alta en grasas saturadas", ha manifestado Rubén Bravo, nutricionista de la Clínica Evolution.

¿Qué hay detrás del interés por consumir chuletones?

El nuevo dibujo habla de más grasas saludables, pero curiosamente la primera fuente que recomienda es un chuletón, cuando precisamente las grasas saturadas deberían limitarse a tan solo un 10% del consumo diario. "La razón del chuletón, cinco de los diez asesores del comité que ha creado esa pirámide tienen lazos con la industria cárnica", ha indicado García. Por otra parte, la fuente principal de proteínas vegetales, aunque cuesta verlas, son las legumbres.

"Es una pirámide contraintuitiva porque la letra pequeña que es la guía no está en correlación con lo que vemos en la imagen", ha denunciado García, basándose en que arriba del todo, a la izquierda, donde primero se mira, está la carne roja y detrás de la elaboración de esa pirámide estaría, dicen, la industria ganadera estadounidense.

