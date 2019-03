Europa vive el mayor éxodo de refugiados desde el final de la Segunda Guerra Mundial

Los paises europeos viven la mayor oleada de refugiados desde el final de la segunda Guerra Mundial. Y para comprobar las cifras y los datos: se calcula que han llegado a Europa unos 250.000 sirios pero la UE ya ha dicho que sólo está dispuesta a acoger a 20.000, es decir, un 0,2%. El resto no se rinde, porque saben que no tienen otra opción: huyen de una guerra y no tienen nada mejor.

