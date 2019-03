El agresor de 14 estudiantes: "Soñaba con apuñalar a gente hasta matarla desde primaria"

Un estudiante de 20 años ha sido detenido y acusado de herir a 14 personas en un apuñalamiento en el campus Cy-Fair de la Universidad Lone Star, cercana a Houston, Texas, según han informado las autoridades locales.

El sospechoso, identificado como Dylan Quick, se enfrenta a tres cargos de asalto agravado con un arma mortal, descrita por las autoridades como "un cuchillo del estilo de una navaja", según ha indicado una funcionaria de la oficina del fiscal del condado de Harris, Donna Hawkins

De los 14 heridos que causó el apuñalamiento, dos permanecían en estado crítico a última hora del martes, ha dicho el alguacil del condado, Adrián García.

Las autoridades aún no han precisado cuántos de los heridos fueron apuñalados, ya que algunos de ellos sufrieron otro tipo de lesiones durante la huida.

No obstante, han encontrado trozos del filo de una navaja en al menos una víctima, y el mango de ese tipo de cuchillo en la mochila del acusado, un estudiante inscrito en la universidad que es el único sospechoso del suceso, según la oficina del alguacil.

Tras su arresto, Quick ha confesado a los investigadores que ha tenido "fantasías sobre apuñalar a gente hasta matarla desde que estaba en la escuela primaria".

Para sus compañeros era el chico tranquilo del club de lectura, el de la melena de rizos pelirrojos. Ninguno sospechaba que, como ha confesado a la policía, soñaba desde Primaria con un apuñalamiento en masa.

En apenas unos minutos, Dylan recorrió el vestíbulo de uno de los laboratorios de su universidad y fue apuñalando a todo el que se encontraba en su camino. Usó una especie de cúter y lo hizo con tanta fuerza que la cuchilla se terminó rompiendo al atacar a su víctima número 14.

Maya Khalil, una joven de 19 años que presenció los apuñalamientos, ocurridos en el edificio de Ciencias de la Salud del campus, ha calificado lo ocurrido de "realmente aterrador".

Dylan intentó huri pero varios estudiantes se lanzaron sobre él y le inmovilizaron mientras llegaba la policía. En ese momento, Dylan "sólo decía, mi audífono, mi audífono. Y fue cuando me di cuenta de que no me oía", ha dicho un estudiante.

Dylan no opuso ninguna resistencia. Había vuelto a ser el chico tranquilo y callado que, según sus amigos, parecía incapaz de hacer daño a una mosca.

Al menos cuatro de los heridos fueron trasladados en helicóptero a centros médicos cercanos, mientras que el campus cerró sus puertas y colgó un aviso en su página web el que indicaba a los estudiantes que se mantuvieran fuera de la zona donde ocurrieron los hechos.

La universidad espera reabrir el campus el miércoles por la mañana. Allí habrá psicólogos disponibles para hablar con profesores y estudiantes.

El incidente se produce dos meses después de un tiroteo en otro campus perteneciente a la misma universidad, en el que resultaron heridas tres personas.