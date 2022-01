Estados Unidos ha ordenado la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país, y ha autorizado la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia".

Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que se ha recomendado, asimismo, a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. "Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son impredecibles y se pueden "deteriorar sin aviso", señalan en el escrito

Además, ha advertido de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede "impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos" y su capacidad para prestar servicios consulares. Por ello, consideran que los estadounidenses que se encuentren en el país "deberían salir utilizando el transporte comercial u otras opciones privadas disponibles".

Una decisión a la que se ha sumado Reino Unido, que este lunes ha anunciado que "parte del personal de la Embajada y sus familiares están siendo retirados de Kiev en respuesta a la creciente amenaza de Rusia". "La Embajada británica permanece abierta y seguirá llevando a cabo trabajos esenciales", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Reino Unido a través de una alerta de viaje.

La alerta, actualizada durante la jornada de este lunes, recalca que "se aconseja contra todo viaje a las provincias de Donetsk, Lugansk y Crimea", así como evitar todo viaje "no esencial" al resto del país europeo.

Ucrania considera que es una medida "prematura y de "excesiva cautela". Así lo ha trasladado en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oleg Nikolenko.

La UE no se suma a esta medida y pide no "dramatizar"

La Unión Europea, por el momento, no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, según ha explicado el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha pedido no "dramatizar".

"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", ha indicado Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en las que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadonunidense en Kiev.

Rusia acusa a EEUU de preparar "grandes provocaciones"

Rusia ha acusado a Estados Unidos de estar preparando "grandes provocaciones" para ganarse a la opinión pública ante la situación de tensión en la frontera con Ucrania.

"Están preparando, posiblemente, una serie de grandes provocaciones. Están preparando la conciencia y la opinión públicas. Para la OTAN y los anglosajones es extremadamente importante crear ese ambiente. Si no, no pueden actuar", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones a la cadena de televisión Rusia 1.

Moscú responde así a las declaraciones de Reino Unido, que acusó a Rusia de preparar una operación para derrocar al Gobierno ucraniano e instalar a un presidente afín. Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso rechazó estos "disparates" y emplazó a poner fin a las "provocaciones".

Sánchez traslada a Europa el compromiso con la Alianza Atlántica

Mientras tanto, el presidente del Gobierno ha establecido este fin de semana una ronda de contactos con los diferentes lideres europeos. Durante el sábado, habló con Francia, Noruega, Reino Unido y Alemania, y este domingo con el secretario General de la OTAN y con la presidenta de la Comisión Europea

En todos estos diálogos, el jefe del Ejecutivo trasladó el apoyo del país a "la soberanía e integridad territorial de Ucrania", al tiempo que destacó su confianza en que "la diplomacia y el diálogo sean la vía de la desescalada en esta crisis". Del mismo modo, insistió en el compromiso de España con la Alianza Atlántica ante la creciente tensión.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá este martes en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en Ucrania. Para solventar el conflicto, ha explicado, el Gobierno apuesta por el diálogo, pero en el caso de que no de sus frutos, "estaremos del lado de los aliados de OTAN en la disuasión".

Este mismo lunes, el titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha insistido en el "diálogo y los medios pacíficos" para resolver "cualquier diferencia con Rusia y con otro países externos a la UE para que prevalezca la unidad". Asimismo, ha pedido que no se adelanten "escenarios ni acontecimientos". Hoy tiene lugar en Bruselas el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el que se tratará este tema.